Protesta dei pescatori di Sanremo e Bordighera, solidarietà da Scuola di Pace e Spes

Scuola di Pace ets di Ventimiglia e l’associazione Spes esprimono la propria vicinanza ai pescatori di Sanremo e Bordighera. Questi lavoratori lottano per avere condizioni che permettano agli addetti, cooperanti e soci di continuare la loro attività in mare.



"Si tratta di 400 famiglie che stanno rischiando la povertà assoluta. - sottolineano Luciano Codarri Presidente Scuola di Pace Ets e Matteo Lupi, presidente della Spes - Non dimentichiamo infatti la solidarietà dimostrata dai pescatori di Sanremo alle iniziative sociali promosse dalle nostre associazioni a favore dei più fragili".