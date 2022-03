Il metodo ‘green’ di Asl1 per rimuovere le processionarie del pino nel cortile dell'ospedale di Imperia

Grazie all'impegno e alla sensibilità per le tematiche ambientali, da parte dell'ufficio Economato di Asl1, sono state installate sugli alberi di pino, presenti all'interno del cortile dell'ospedale di Imperia, dei metodi, ad impatto ambientale zero, di contrasto alla processionaria. L'operazione, resa possibile grazie anche all'assistenza agronomica del Dott. Manuel De Canal, consiste nel posizionare un collare sul tronco dell'albero di pino, intercettando le processionarie che scendono dal tronco, convogliandole tutte in un sacchetto, che verrà successivamente rimosso in sicurezza. In un ottica 'green', Asl1 ha deliberatamente puntato su questo tipo di dispositivi totalmente ecologici, biologici ed economicamente sostenibili, permettendo così, di intercettare le processionarie che vengono accolte nel sacchetto biodegradabile traforato, in modo da trovare all'interno dello stesso, un habitat quasi simile al terreno sottostante la pianta.



E' bene precisare che la processionaria, una volta scesa nel sacchetto, non è destinata a morire, ma grazie ai fori presenti nello stesso le danno la possibilità di respirare. In seguito, verranno recuperati e sotterrati in luoghi dedicati, lontano dai pini, in modo tale che la processionaria possa proseguire il suo ciclo vitale “sfarfallando” nei luoghi e tempi adatti ad essa. Evitando così, di provocare irritazioni cutanee alle persone o animali con cui potrebbero venire in contatto, in particolare per chi frequenta il presidio sanitario del capoluogo.