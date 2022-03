Sanremo e Liguria, il mercato del lavoro prende quota

Fra gli obiettivi che compongono la missione 5 del Pnrr ci sono una partecipazione agevolata e l’innovazione del mercato del lavoro, ma anche il sostegno alle imprenditrici e la rimozione delle disuguaglianze di natura territoriale, di carattere economico e di tipo sociale. senza dimenticare il miglioramento delle politiche attive e della formazione. In questo scenario si inserisce Gol, il nuovo piano della Regione Liguria. Il calcio, però, non c’entra niente: Gol è l’acronimo di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, e si estende in un lasso di tempo compreso fra il 2021 e il 2025. L’attuazione del programma è stato oggetto di un tavolo regionale che ha visto la partecipazione degli enti accreditati al lavoro, degli enti di formazione, delle associazioni dei disabili, delle cooperative, delle organizzazioni sindacali, degli enti datoriali, dell’Anci e delle Camere di commercio.

Il piano di attuazione

Il piano di attuazione di questo programma è già stato presentato. Lo step successivo consiste nella definizione del piano di attuazione, sul quale sono al lavoro gli uffici regionali. Resta indispensabile il contributo del Comitato regionale del lavoro come è stato definito da stakeholder ed enti territoriali. Un tavolo tecnico si è riunito per portare a termine il programma attuativo regionale, dopodiché è stato garantito un tavolo di monitoraggio con il coinvolgimento di tutti gli attori in gioco.

Che cosa cambierà

Il mercato del Lavoro a Sanremo e nel resto della Liguria, quindi, è destinato a mutare grazie a Gol. In tutta la regione sono poco più di 7200 i destinatari della misura, e di questi quasi 2mila devono essere inseriti in attività finalizzate alla formazione. Sono circa 700 i soggetti per cui è previsto un programma di consolidamento delle competenze digitali. Si tratta di un target importante, eppure questa è un’occasione che vale la pena di cogliere al volo, anche per conseguire gli obiettivi quantitativi che il Pnrr ha stabilito. E, ovviamente, non ci si può dimenticare dell’obiettivo di fondo, vale a dire l’avvicinamento fra le necessità delle imprese e i lavoratori allo scopo di contenere il mismatch.

La scelta delle misure da adottare

Il programma è stato definito e messo a punto come un insieme di interventi la cui finalità è da un lato quella di rinnovare il sistema dei centri per l’impiego e dall’altro lato qualificare i servizi alla formazione e al lavoro, con la prospettiva di una completa esigibilità e integrazione per i cittadini. Le istituzioni hanno collaborato con il sistema camerale, con le parti sociali, con gli enti della formazione e con le parti datoriali per individuare le misure da attivare. È stato necessario spostare sul progetto alcune misure che erano già state previste sul Fondo sociale europeo, al fine di prevenire doppioni.

L’uso delle risorse

In tutto le risorse che sono destinate a Gol sono 4 miliardi e 400 milioni di euro, ma poi occorre tenere conto di ulteriori 600 milioni di euro che serviranno a consolidare i centri per l’impiego e di altri 600 milioni che, invece, saranno necessari per rinforzare il sistema duale. I percorsi che sono stati identificati sono cinque: ricollocazione collettiva, re-skilling per la riqualificazione professionale, re-inserimento lavorativo, lavoro e inclusione e up-skilling per l’aggiornamento professionale. In virtù del decreto interministeriale dello scorso 5 novembre, la Regione Liguria per il 2022 ha ottenuto oltre 21 milioni di euro, corrispondenti a un quinto delle risorse totali. Per quel che riguarda le annualità seguenti, l’attribuzione delle risorse verrà effettuata in funzione del conseguimento del target di utenti che sono stati coinvolti inizialmente, e tenendo in considerazione la spesa a valere sui soldi del piano.

Come trovare lavoro a Sanremo online

