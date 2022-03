Coronavirus: in provincia i positivi scendono a 1.244 (-56), morta una donna di 80 anni all’ospedale di Sanremo

Cala ancora il numero totale dei positivi in provincia di Imperia dove oggi si registrano 138 nuovi casi. Il totale scende a 1.244, 56 in meno rispetto a ieri.

In provincia di Savona i nuovi positivi sono 240, a Genova 919 e a La Spezia 210.

In Liguria i nuovi casi sono 1.510 su 14.209 tamponi effettuati per un tasso del 10.62%.

Cinque le vittime in Liguria, morta una donna di 80 anni all’ospedale di Sanremo.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 2.305.883 (+3.499)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.553.284 (+10.710)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 353.041 (+1.501)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 12.754 (-55)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.244 (-56)

Savona 2.003 (-11)

Genova 7.228 (-23)

La Spezia 1.594 (+27)

Residenti fuori regione o estero 291

Altro o in fase di verifica 394

Totale 12.754

Ospedalizzati: 261 (-8); 16 in terapia intensiva*

Asl1 31 (-2); 2 in terapia intensiva

Asl2 55 (+2); 1 in terapia intensiva

San Martino 47 (-6); 2 in terapia intensiva

Galliera 51 (-5); 5 in terapia intensiva

Gaslini 3

Villa Scassi 35 (-2); 4 in terapia intensiva

Asl4 Sestri Levante 12 (-1)

Asl4 Lavagna 2 (+1)

Asl5 Sarzana 21 (+5)

Asl5 Spezia 4; 2 in terapia intensiva

* 5 non vaccinati, 11 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 12.452 (-38)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 335.148 (+1.560)

Deceduti: 5.139 (+5); una donna di 80 anni all’ospedale di Sanremo

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 70

Asl2 428

Asl3 1.307

Asl4 169

Asl5 150

Totale 2.124



Dati sulle dosi di vaccino 8/3/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.476.691

Somministrati: 3.416.395

Percentuale vaccini somministrati su consegnati: 98%

In allegato il dettaglio sulle vaccinazioni