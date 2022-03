Ventimiglia: emergenza profughi, l'appello del consigliere Sismondini per fronteggiare un'eventuale accoglienza

"Vista la situazione emergenziale scaturita a seguito della guerra, chiedo all'amministrazione comunale di iniziare a programmare un'eventuale accoglienza per i profughi ucraini”. È il consigliere comunale di Ventimiglia Gabriele Sismondini che interviene con un appello rivolto all'Amministrazione comunale.

“Abbiamo ancora degli edifici pubblici dove poter organizzare in breve tempo un'adeguata accoglienza? La mia proposta è di organizzare un incontro con le parrocchie e le associazioni di volontariato del territorio per capire le disponibilità e avere un confronto costruttivo.

Considerata la situazione, penso che dovremmo attivarci fin da subito al fine di poter dare la migliore ospitalità a famiglie che scappano da un conflitto che sta toccando nel profondo del cuore ognuno di noi.

L'amministrazione sappia che, come sempre, sono a completa disposizione per qualsiasi aiuto, con la speranza che questo terribile momento possa finire nel più breve tempo possibile".