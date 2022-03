Futuro dell’ospedale di Bordighera: interrogazione in regione di Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno)

Il Consigliere regionale di opposizione, Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno), ha presentato un’interrogazione sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se è in discussione l'affidamento ai privati dell’ospedale Saint Charles di Bordighera e, in questo caso, in quali tempi verrà comunicato.

Il consigliere ha ricordato che il presidente Toti, il 28 febbraio scorso, ha dichiarato che al termine dell’emergenza Covid cominceranno i lavori per affidare o al privato o, se questo non fosse possibile, alla Asl.

L’assessore Marco Scajola ha risposto, su delega del presidente della giunta e assessore alla sanità Giovanni Toti, rassicurando sul futuro dell’ospedale e ricordando che ci sono stati confronti con la controparte privata e ha confermato che, se ci fossero ulteriori problemi, si procederà con la gestione pubblica del polo sanitario. Scajola ha ribadito l’importanza strategica del Saint Charles anche in vista del nuovo polo ospedaliero dell’imperiese.