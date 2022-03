Festa della donna, parte da Imperia il tour dell'assessore regionale Ferro: "Ogni giorno dobbiamo lavorare e impegnarci contro la violenza di genere" (foto e video)

‘Un caffè per le donne’: è questa l’iniziativa della Regione Liguria che, oggi vede protagonista l’assessore con delega alle pari opportunità, Simona Ferro, in versione ‘itinerante’, per essere insieme alle donne nei quattro capoluoghi di provincia. Il tour è iniziato alle 9.30 da Imperia nello storico Caffè Piccardo di piazza Dante. Erano presenti anche il Prefetto di Imperia, Armando Nanei, il Questore Giuseppe Felice Peritore, la consigliera regionale Veronica Russo, l'assessore alla cultura del comune di Imperia Marcella Roggero e il presidente del consiglio comunale di Diano Marina, Francesco Bregolin.

"Un otto marzo sicuramente più triste, dice l'assessore regionale al nostro giornale, perchè abbiamo oltre i soliti problemi che afferiscono alla sfera sia personale che lavorativa delle donne si aggiunge la sofferenza delle donne ucraine, senza dimenticarci la tragedia delle donne afghane e siriane. Il segnale che ho voluto dare oggi in questa giornata internazionale è quello di testimoniare l'impegno contro la violenza sulle donne".

Presente in piazza Dante anche un autobus, messo a disposizione dalla Riviera Trasporti. "Grazie a una campagna di sensibilizzazione e con l'aiuto dei mezzi di trasporto pubblico, evidenzia l'assessore Ferro, abbiamo inserito la scritta 'qui non c'è posto per la violenza'. Da qui deve partire il pensiero, ogni giorno sempre, il pensiero a tutte le donne che soffrono non hanno potuto riscattare se stesse e non hanno potuto superare tutti i limiti che ci sono, ha concluso, ancora per la loro vita, sia lavorativa che privata".

Subito dopo il tour si sposterà a Savona alle 11.30, a Genova alle 13.30 e poi a La Spezia alle 16.