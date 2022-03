Sanremo: sgominata dalla Polizia la banda di giovani spacciatori, ecco chi sono gli arrestati

E’ fissato per domani mattina alle 10, davanti al Giudice Paolo Luppi, l’interrogatorio di garanzia per la banda di giovani spacciatori di Sanremo, sgominata dalla Polizia matuziana. In carcere sono finiti: Fabio Pampinella di 23 anni, Andrea Gagliano di 27, Luca Celotto di 34, Jhonny Loda di 25, Gbali Ayob del di 23 e M’amehd Soubhi di 22 anni. I giovani sono difesi dagli avvocati: Luigi Patrone, Alessandro Sindoni, Mario Ventimiglia, Eugenio Aluffi, Andrea Artioli e Alessandro Rossi.

La banda spacciava hashish, marijuana e cocaina e ieri, gli agenti del Commissariato di Sanremo hanno eseguito sei ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di altrettanti giovani matuziani per concorso in spaccio di stupefacenti.

Le ordinanze sono state disposte dal GIP su richiesta del Pubblico Ministero. Le indagini sono partite nel 2020, dopo l’arresto di alcuni giovani, trovati in possesso di consistenti quantitativi di hashish e marijuana (oltre che, in un caso, di una pistola calibro 38). Tutti gli arresti, accomunati dalla giovane età delle persone coinvolte, avevano evidenzia la presenza di una qualche forma di organizzazione dell’attività di spaccio nel comprensorio.

Dopo numerosi servizi di appostamento e controllo del territorio, che hanno portato al sequestro di ulteriori ingenti quantitativi di droga, questa volta anche cocaina, e l’arresto di altri giovani di cui alcuni minorenni, tutti a vario titolo collegati tra loro e molto attivi nella gestione del traffico di stupefacenti e delle piazze di spaccio in città.

A quel punto è partita una complessa attività d’indagine, anche con l’ausilio di mezzi tecnici, durata fino ai primi mesi dello scorso anno, nel corso della quale sono stati messi a segno altri arresti in flagranza, è sequestrata altra droga (marjuana, hashish e cocaina).

Le indagini hanno evidenziato la presenza di diverse piccole strutture, tutte molto ben organizzate ma strettamente collegate tra loro. Tra gli arrestati, tutti giovani sanremesi di età compresa tra i 20 ed i 25 anni, utilizzavano altri giovanissimi per lo spaccio al dettaglio. La droga veniva custodita nei luoghi più disparati, sia in casa sia all’interno di alcuni box auto appositamente affittati.

Nonostante la giovane età, tutti avevano una spiccata attitudine a delinquere, quali ad esempio l’assoluta mancanza di scrupoli nell’affrontare clienti che non si adeguano alle loro richieste di denaro. Nel complesso dell’attività sono stati sequestrati circa 4 kg di marjuana, 500 grammi di hashish e 150di cocaina ed è stata documentata un’attività di spaccio molto intensa che fruttava giornalmente fino ad un migliaio di euro.