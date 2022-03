Bordighera: questa mattina intervento di diserbo in via Trento ed in via Martelli (foto)

Continuano le attività di manutenzione urbana nel Comune di Bordighera: questa mattina le maestranze di Docks Lanterna hanno eseguito un intervento di diserbo in via Trento ed in via Martelli. Nelle prossime settimane previsti dall’Amministrazione lavori di pulizia delle spiagge, affinchè siano pronte ad accogliere al meglio i turisti nel periodo pasquale.​