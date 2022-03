Bordighera: parchimetri fuori uso, residenti e turisti in difficoltà per il pagamento della sosta

A Bordighera qualcuno storce il naso davanti al parchimetro. Non tutti i dispositivi sul territorio, a quanto pare, sono perfettamente funzionanti per pagare il biglietto che determina gli orari della sosta.

Tante le persone disorientate, soprattutto chi è meno avvezzo alla tecnologia e non sa come scaricare e avvalersi, nel caso, dell'app di EasyPark suggerita, che restano interdette davanti alla colonnina chiedendosi come fare.