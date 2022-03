È scomparso Vittorio Angelo Faccio, il ricordo e il cordoglio degli Irriducibili Sanremo

Gli Irriducibili Sanremo piangono la scomparsa di Vittorio Angelo Faccio, conosciuto da tutti come il 'mago'.



"Grandissimo tifoso della Sanremese, per un periodo aveva anche gestito il bar dello Stadio Comunale oltre che il negozio Fulgenzi in Via Roma. Da giovane aveva indossato la maglia biancazzurra e anche quella della Carlin's Boys. Ci lascia un grande tifoso ma, soprattutto, un uomo speciale che si è sempre fatto amare da tutti. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia".