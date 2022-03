Treni, Assessore Berrino: "Troppi disagi ai passeggeri, necessario l'immediato ritorno alla piena capienza: siamo l'unica nazione europea ancora ferma all'80%"

"Nella giornata di ieri ho avuto notizie di diversi treni nella tratta Imperia-MIlano che sono dovuti rimanere fermi in stazione per oltre 20 minuti perché solo l'80% dei passeggeri è potuto salire a bordo mentre gli altri sono stati fatti salire su autobus supplementari: disagi inutili che si devono risolvere subito. Sarebbe quindi necessario che il Governo, visti anche i numeri in discesa del Covid, la difficile situazione delle autostrade liguri e la stagione turistica alle porte, decida di far ritornare la capienza dei passeggeri definitivamente al 100%". Così l'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino che aggiunge: "L'Italia è l'unica Nazione d'Europa dove non è possibile riempire completamente le carrozze dei treni e i disagi per i viaggiatori sono costanti e troppo numerosi".