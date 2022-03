Come funzionano gli integratori sessuali?

Secondo alcune ricerche, una percentuale compresa tra il 30 ed il 50% soffrirebbe prima o dopo di problemi legati alla propria vita sessuale. Benché in alcuni casi si tratta di vere e proprie patologie che devono essere curate da uno psicoterapeuta o da un medico specialista, in alcuni casi il calo di desidero e del vigore sessuale possono essere legati ad un periodo di forte stress o nervosismo.

In queste situazioni potrebbero venire in aiuto gli integratori sessuali, che nono sono delle medicine ma semplicemente degli estratti naturali concentrati contenenti delle sostanze che svolgono delle funzioni specifiche. Andiamo a scoprire quali sono gli effetti di alcuni tra i più conosciuti tipi di integratori sessuali.

Afrodisiaci

Lo scopo degli estratti contenuti negli afrodisiaci è quello di favorire la libido, l’ossigenazione genitale ed il vigore dell’organismo, che dovrebbe così essere predisposto a prestazioni sessuali migliori. Tra le piante che hanno maggiormente questo tipo di effetto troviamo il Ginseng, il Guaranà e la Maca Andina.

Tonico-energizzanti

Si tratta di sostanze che dovrebbero influire sulla carica energetica dell’organismo, che sarà pronto per una migliore prestazione. Sostanze come la Caffeina, la Taurina, la Sinefrina o l’Arginina sono oggetto di continue ricerche in questo campo.

Stimolanti di testosterone

Il desiderio sessuale è regolato principalmente da questo ormone, sia nella donna che nell’uomo. Questi integratori sono comunque principalmente studiati per un uso maschile. Ancora una volta troviamo la Maca, come anche il Fieno Greco o l’Ortica.

Vasodilatatori

Il vigore sessuale è anche strettamente legato al corretto afflusso di sangue degli organi genitali. Gli estratti di Peperoncino, come anche il Ginseng e tutte i prodotti ricchi di Zinco hanno questo effetto positivo sul rapporto finale.

Integratori per ridurre l’ansia

L’ansia da prestazione può rappresentare un blocco mentale difficile da sormontare e direttamente collegato con una prestazione sessuale scarsa. Dovremo pertanto renderci conto se il nostro sia un problema principalmente di testa, e ricorrere a degli integratori specifici che eliminano o riducono lo stato ansioso prima del rapporto.

Gli integratori possono rivelarsi un valido aiuto per migliorare sensibilmente le proprie prestazioni sessuali. Bisogna però stare attenti a non esagerare, perché il loro abuso potrebbe comportare alcuni effetti collaterali, tra cui insonnia, nervosismo e vertigini.

La salute sessuale ha spesso motivazioni psicologiche e non fisiologiche. Ecco perché consultare un medico specialista nel caso in cui dovessero esserci problemi di questa natura potrebbe rivelarsi la soluzione migliore.

Il benessere sessuale all’interno della coppia passa anche da un dialogo aperto e schietto con il proprio partner, grazie al quale potremo esprimerci liberamente su quali sono le nostre sensazioni e sentimenti e cosa si può fare per andare incontro ognuno alle esigenze dell’altro.

La mancanza di dialogo, la scarsa considerazione dello stato d’animo del proprio partner stanno alla base dei cosiddetti blocchi sessuali.

Tenendo invece conto dei bisogni l’uno dell’altro, attuando un approccio altruistico al rapporto sessuale, si potrà un po' alla volta ritrovare la propria complicità ed intimità.