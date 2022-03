Come funzionano gli integratori per dimagrire?

Raggiungere il peso forma e mantenerlo è il chiodo fisso di moltissime persone. Pur di raggiungere questo obiettivo, molti sono disposti a fare diversi sacrifici e provare strade differenti. Una delle prime azioni che si svolge è quella di cercare un integratore alimentare che possa facilitare il processo di dimagrimento.



Dobbiamo subito dire che quando parliamo di integratori alimentari per dimagrire ci riferiamo non a dei sostituti di pasti ma agli estratti concentrati di alcune sostanze che naturalmente si trovano negli alimenti e che svolgono delle funzioni ben stabilite. Andiamo a scoprire insieme quali sono. Se sei interessato a conoscere alcuni tra i migliori integratori per dimagrire, Clicca qui.

Integratori per il senso di sazietà

Uno dei problemi principali che riscontra chi vuole mettersi a dieta è il senso di fame difficile da sopire e che spesso porta ad interrompere la dieta dopo pochissimo tempo.

Gli integratori a base di fibra hanno lo scopo primario di aumentare il senso di sazietà e di controllare il consumo di cibo. Nello stesso tempo, le fibre naturali, che sono contenute soprattutto nei cereali ed in alcune verdure, favoriscono il transito intestinale e riducono il gonfiore addominale.

Integratori con tè verde

Il tè verde è una delle sostanze onnipresenti in tutte le diete. La sua efficacia è data da alcune sostanze quali le catechine, che sono altamente antiossidanti, contrastando l’invecchiamento cellulare e favorendo l’attività metabolica delle cellule, che bruciano i grassi più velocemente.

Gli acidi grassi vengono inoltre bruciati più velocemente per via del processo di termogenesi, riducendo di conseguenza il tessuto adiposo.

Il tè verde ha inoltre una potente funzione drenante, eliminando i liquidi in eccesso.

Integratori a base di Fasoleamina

La faseolamina è un gluco-bloccante, una sostanza che va a bloccare la digestione degli zuccheri complessi, che pertanto non vengono assorbiti dall’organismo, fattore che regola l’apporto calorico.

Integratori con peperoncino

Il peperoncino è un frutto ricco di proprietà benefiche, soprattutto per l’apparato cardiocircolatorio, ma non solo. E’ ricco di vitamina A, C e di oli essenziali. Il suo apporto è dovuto all’aumento di calore corporeo generato, la cosiddetta termogenesi. Questo processo favorisce l’eliminazione ed il consumo di grassi.

Integratori cattura-grassi

Sono dei concentrati con tutte quelle sostanze che impediscono ai grassi ed agli zuccheri complessi di essere digerite, e quindi assimilate dall’organismo.

Funzionano davvero?

Gli esperti riconoscono le proprietà benefiche di questi integratori naturali, che possono fornire un ottimo apporto nell’aiutare chi vuole perdere peso.

Il punto è che il loro utilizzo non giustifica delle cattive abitudini alimentari o di salute generale.

Vale infatti sempre la norma che per dimagrire in modo sostenibile sia essenziale ridurre il numero di calorie assimilate e favorire il loro consumo con dell’esercizio fisico regolare.

Evitiamo inoltre di affidarci alle diete che si possono trovare facilmente su internet. Ricordiamo infatti che la dieta è un trattamento medico, e pertanto deve essere controllata da un dottore specializzato.