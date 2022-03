Vaccini ai profughi ucraini: Costa "Non solo Covid, ma anche polio e morbillo". Asl 1 Imperiese è pronta (Video)

"La prima fase è quella di fornire a queste persone accoglienza, ma contestualmente c'è anche un piano sanitario. Parliamo di una popolazione che ha una percentuale di vaccinati che oscilla tra il 30% e il 35%, quindi questa è una questione da monitorare". Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite oggi a Torino dell'Istituto zooprofilattico, ha affrontato uno degli aspetti sanitari della vicenda che sta interessando tutta Italia, a causa della guerra in Ucraina.

Tanti, infatti, sono gli sfollati e i profughi che stanno cercando scampo anche nei nostri territori tramite amici, parenti, oppure iniziative solidali. "Abbiamo dato disposizione alle Regioni di attivarsi e di mettere tutti nelle condizioni di essere vaccinati. A tutti i profughi che arriveranno nel nostro Paese sarà fornita assistenza sanitaria e sarà data loro la possibilità di vaccinazione oltre che del tampone. A oggi sono circa 10.000 coloro che hanno già raggiunto il nostro Paese e le regioni si stanno attivando. Abbiamo messo a disposizione non solo i vaccini contro il covid", prosegue Costa.

E conclude: " Abbiamo già dato disposizioni alle Regioni che ospitano profughi di dare la massima assistenza sanitaria anche contro malattie come il morbillo e la polio . Oggi siamo presenza di numeri contenuti: poco più 10 mila profughi e molti si sono resi disponibili alla vaccinazione. Oggi la priorità è offrire conforto e ripar o ".

L’Asl 1 Imperiese conferma di essere pronta a una eventuale campagna vaccinale per il popolo ucraino in arrivo nella nostra provincia, nel rispetto della circolare del Ministero. Tra l’altro, nelle ultime ore si sarebbero già svolte alcune riunioni per fronteggiare l’arrivo dei profughi ucraini, anche sul piano sanitario.