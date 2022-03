Coronavirus: cala ancora la pressione Covid, tasso di positività in aumento ma scendono i ricoveri

Continua a calare la pressione del Covid anche nella nostra provincia, dove oggi (come ogni lunedì) si registrano meno tamponi.

Sono comunque 506 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 3.823 tamponi (1.186 molecolari e 2.637 test rapidi antigenici), uno ogni 7,55 pari al 13,22%.

Nella nostra provincia sono stati 21 i nuovi positivi, rispetto ai 91 del savonese, i 329 di Genova e i 64 di Spezia. In calo anche i ricoveri e oggi non si registrano decessi.

Tamponi processati con test molecolare: 2.302.384 (+1.186)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.542.574 (+2.637)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 351.531 (+506)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 12.809 (+26)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.300 (-16)

Savona 2.014 (+2)

Genova 7.251 (+62)

La Spezia 1.567 (-3)

Residenti fuori regione o estero 293 (-3)

Altro o in fase di verifica 384 (-16)

Totale 12.809 (+26)

Ospedalizzati: 269 (+10); 16 (-1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 33 (-4); 3 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 53 (-1); 1 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 53 (=); 2 (=) in terapia intensiva

Galliera - 56 (+12); 4 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (-2); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 3 - 37 (+1); 4 (=) in terapia intensiva

Asl 4 - 14 (+1); nessuno (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 20 (+1); 2 (=) in terapia intensiva

* 6 non vaccinati, 10 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 12.490 (-23)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 333.588 (+480)

Deceduti: 5.134 (=);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 63 (-13)

Asl 2 - 412 (+2)

Asl 3 - 1.300 (-12)

Asl 4 - 171 (-2)

Asl 5 - 138 (+3)

Totale 2.084 (-22)

Dati vaccini 7/03/2022 ore 13:

Consegnati: 3.476.332

Somministrati: 3.413.163

Percentuale vaccini somministrati su consegnati: 98%