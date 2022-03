Triora, domenica tappa del trofeo 'Bandiere arancione'

Finalmente si riparte domenica prossima con l’Orienteering anche in Liguria.

Le Gare che fanno parte del Circuito sono realizzate sia per richiamare anche da altre regioni atleti “Orientisti” con le loro famiglie (l’Orienteering ha la peculiarità di essere uno Sport Famigliare, per tutta la famiglia), sia per dar modo agli abitanti e ai villeggianti di provare questo "sport nella natura”.