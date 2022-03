Vallecrosia: anche l'Opera Salesiana Don Bosco raccoglie materiale da inviare alla popolazione ucraina

L'Opera Salesiana - Don Bosco di Vallecrosia sta raccogliendo materiale da inviare direttamente alla popolazione Ucraina e ha avviato una raccolta fondi da destinare ai Salesiani presenti in Polonia.

Ogni domenica tutto il materiale raccolto sarà portato direttamente in Ucraina. A raccontarci quello che sta vivendo la popolazione è Olena, una ragazza ucraina che da oltre 10 mesi sta svolgendo il Servizio Civile Nazionale presso il Centro di Formazione Professionale Salesiano CNOS FAP di Vallecrosia; questa la sua testimonianza diretta: "Il 24 febbraio il mio popolo, la mia Ucraina è stata svegliata dal suono dei bombardamenti sul tutto territorio del Paese. In quell'istante, il presidente russo, Vladimir Putin, ha annunciato un'invasione su larga scala della Russia in Ucraina. Una guerra…come quella studiata nei libri di storia, una cosa che sembrava non sarebbe accaduta mai più…è arrivata nel continente Europeo, nella mia Ucraina. In soli 5 giorni migliaia di persone sono rimaste non solo senza una vita pacifica, ma anche senza le loro case ed i beni essenziali per continuare a vivere. Tutti gli ucraini ogni giorno stanno dormendo nei rifugi anti bombe perché la Russia sta continuando a lanciare i missili sopra tante città. Sono in stretto contatto con i miei connazionali, con la mia famiglia che si trova lì. Nel frattempo ho ricevuto tantissimi messaggi di sostegno da parte di tanta gente non indifferente. Oggi possiamo aiutare insieme le persone che sono rimaste senza tetto e quelle che continuano a scappare dai bombardamenti. Ogni giorno vedo le pubblicazioni ed i messaggi di persone che hanno bisogno di quei beni che noi, vivendo qui, non penseremmo mai che ci potessero mancare. Per questo vorrei organizzare una raccolta di beni e medicinali per le persone che si trovano in grave difficoltà nel mio paese".

Dal lunedì al sabato, presso l'Opera Salesiana - Don Bosco in Via Col. Aprosio, 433 a Vallecrosia verranno raccolti, insieme a Olena, tutto il materiale: generi alimentari a lunga conservazione (biscotti, chrecker, caffè solubile, the, alimenti in scatola, latte in polvere, omogeneizzati per bambini), prodotti per l'igiene (pannolini per bambini, sapone, disinfettanti, fazzoletti umidificati, assorbenti), medicinali (antidolorifici, garze, bende, cotone, acqua ossigenata, mercurio cromo, cicatrizzanti, antiinfluenzali, termometri, antidiarrea, spray per il naso e gola), attrezzature (sacchi a pelo, intimo termico, materassini per il campeggio, diversi tipi di pile, vestiti caldi, calze, piumini).

È possibile anche fare una donazione tramite i Salesiani presenti in Polonia: IBAN PL 85 1240 2568 1978 0010 2901 1190 Intestato a TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE DOM ZAKONNY

Swift: PKO PPL PW

Banca: BANK PEKAO S.A. I O/PRZEMYSL – MICKIEWICZA 6, 37-700 PRZEMYSL