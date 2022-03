Bordighera: mercato in lieve ripresa, svanisce la paura del virus e lascia spazio alla gara di solidarietà per l'Ucraina

Dopo mesi di difficoltà, mercato bordigotto registra un lieve miglioramento, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della percezione del pericolo del virus.

“La gente mantiene i suoi presidi di sanità, però è più tranquilla, non c'è la paura che si avvertiva prima - dichiara Fabrizio Sorgi (FIVA) nel tracciare un bilancio sulla situazione attuale degli ambulanti - sta sparendo, e speriamo che i dati ci confortino in questo”.

I commercianti, nonostante non stiano vivendo un momento felicissimo in termini economici, sono riusciti a trovare spazio per la solidarietà in favore del popolo ucraino.

Non è stata ancora organizzata una raccolta ufficiale, ma ognuno di loro, racconta Sorgi, sta facendo la propria parte donando beni di prima necessità ai bisognosi presso le organizzazioni dei propri Comuni di appartenenza. Ognuno ha provveduto in maniera spontanea, sensibilizzati anche dal fatto che in molti hanno affetti ucraini in famiglia.