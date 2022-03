Associazioni e semplici cittadini organizzano una raccolta di generi di prima necessità da mandare in Moldova

Gruppi di volontari organizzati, cittadini e l’associazione Veossps di Ventimiglia, Camporosso, Bordighera, Vallecrosia e Seborga, si sta organizzando per inviare sabato, nella Repubblica di Moldova, generi di prima necessità come richiesto dal Ministero degli affari esteri Moldavo attraverso le associazioni locali, nel caso specifico un italiano residente in Moldova, Carlo Policano.

I generi verranno smistati nei vari centri di accoglienza dei profughi ucraini che arriveranno in Moldova. Nei prossimi giorni è prevista una grandissima affluenza per la fuga da Kiev. Il pulmino attraverserà i balcani e la Romania per arrivare a Chisinau, la capitale Moldava.

“Vogliamo ringraziare – dicono gli organizzatori - tutte quelle persone che si sono dedicate con questo piccolo grande sacrificio, in particolare ad Andrea de Sanctis e Viviana Dumitru, persona speciale e sempre attiva nel mondo del volontariato, al Sindaco di Camporosso Davide Gibelli e il vice Sindaco Maurizio Morabito per la collaborazione tempestiva”.

Uno dei punti di raccolta per alimenti a lunga conservazione, sarà domani e sabato mattina, presso i supermercati Sogegross, Ekom e MD di Camporosso.