Guerra Russia-Ucraina: il Sindaco Biancheri “E’ una follia senza senso che deve terminare immediatamente" (Video)

“E’ una follia senza senso che deve terminare immediatamente e sono anche preoccupato per i risvolti che vedremo in futuro. Credo che non ci siano parole per descrivere quello che vediamo arrivare dall’Ucraina”.

Sono le parole dure e preoccupate del Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, pronunciate a margine dell’inaugurazione dell’area giochi alla scuola ‘Rodari’, dove ha anche parlato della situazione gravissima in Ucraina, incontrando pure alcuni bambini che sono originari della repubblica ex sovietica e che frequentano proprio la scuola del Borgo.

“C’è tanta emozione nel periodo che stiamo vivendo e – ha detto Biancheri – e come Comune ci stiamo adoperando, nel nostro piccolo, per aiutare la popolazione ucraina. Il nostro soggiorno militare sta ospitando ancora adesso i profughi afgani e, attraverso l’Assessorato ai servizi sociali, ci siamo messi in azione dopo la chiamata del Prefetto per ospitare alcune famiglie ucraine. Sabato sera ci sarà un concerto in beneficenza al Casinò e la città è attiva al 100%, senza dimenticare che venerdì, sulle mura di Santa Tecla, verrò affissa una bandiera ucraina”.