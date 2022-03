Guerra, Barbara Amerio (Confindustria): “Ripercussioni per turismo, alimentare, florovivaismo, nautica e immobiliare"

“Innanzitutto tutta la solidarietà per le vittime del conflitto che in questi giorni continuano ad aumentare. Sono molti i settori che risentiranno di questa crisi: in primis quello turistico, poi il florovivaismo per il quale non sono stati già consegnati i primi carichi, da non sottovalutare l’export alimentare ed il comparto della nautica”. Questa l’analisi di Barbara Amerio, Presidente di Confindustria Imperia, intervenuta nella nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ per parlare delle ripercussioni economiche per il ponente ligure derivanti dalla guerra Russia-Ucraina.

“Il nostro territorio – ha aggiunto - storicamente ha sempre avuto contatti con il popolo russo e con quelli di altre nazioni dell’area balcanica”.

Quella proveniente dai Paesi in guerra è poi considerata una clientela facoltosa, quindi un bacino economicamente interessante. “Infatti anche la parte immobiliare ne risentirà – ha risposto Barbara Amerio - il nostro territorio è da sempre una fonte di investimento per la parte residenziale”.

Ci potranno essere anche problemi di materie prime? “Si, la Russia è importante non solo per il metallo ma anche per il gas e già ultimamente abbiamo visto aumenti di bollette che hanno fatto incrementare i costi divenuti insostenibili”.

Guarda l'estratto dell'intervista:

Guarda la trasmissione integrale:

