Sanremo: alla Scuola Primaria Asquasciati, presentato il Progetto Kairos

Nella mattinata di venerdì scorso, presso la Scuola Primaria Asquasciati, IC Sanremo Ponente, si è tenuta la presentazione del Progetto Kairos.



Spiegano dalla scuola: "Alla presenza degli insegnanti Annalisa Marrone, responsabile del plesso, Antonio Santoro, referente per l'inclusione degli alunni con disabilità, Monica Pellegrini, intermediaria per il progetto, l'Officer Distrettuale, Dottor Sergio Florio, del Lions Club Imperia La Torre, unitamente al referente per il Governatore, Geometra Vincenzo Palmero del Lions Club Sanremo Matutia, che ha finanziato l'acquisto dei materiali, hanno illustrato il progetto e consegnato i materiali stessi. Il progetto sarà rivolto alle due classi seconde e alle due classi quarte e verrà svolto da qui alla fine dell'anno scolastico.

Il progetto Kairos si prefigge l'obiettivo di riuscire a migliorare l'integrazione scolastica e, quindi, anche sociale delle persone che per inconsapevolezza, timori e pregiudizi, troppo spesso consideriamo ‘diverse’ da noi ‘presunti normodotati’, finendo con il privarle persino della loro dignità umana.

Il progetto viene svolto totalmente dal personale docente, utilizzando dei manuali, all'uopo destinati e dei fascicoletti per ogni singolo alunno. Sono stati consegnati quaranta fascicoli relativi alle due classi seconde, che utilizzeranno un percorso didattico intitolato ‘Alla ricerca di Abilian’, e quarantotto fascicoli relativi alle due classi quarte, che utilizzeranno un percorso didattico intitolato ‘Alla scoperta dell'alveare’.

Questo progetto prosegue pertanto il percorso di conoscenza e sperimentazione della diversità e si inserisce pienamente negli obiettivi di inclusione e integrazione che l'istituto persegue da anni".