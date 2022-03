Dolceacqua: la Protezione Civile organizza due giornate di raccolta alimentari e vestiario per l'Ucraina

La protezione civile di Dolceacqua, in collaborazione con alcuni cittadini, organizza due giornate di raccolta di generi alimentari a lunga conservazione e vestiario destinati all’emergenza che coinvolge la popolazione civile ucraina.

Se vorrete dare il vostro contributo, troverete i volontari in piazza Garibaldi:

• sabato 5 marzo dalle 10 alle 16

• domenica 6 marzo dalle 10 alle 12.

Si raccolgono:

⁃ vestiti, scarpe, sciarpe ecc… in buono stato (no roba da buttare)

⁃ alimenti in scatola, alimenti a lunga conservazione, latte in polvere, omogeneizzati

⁃ Posate, piatti, bicchieri in plastica. Carta igienica.

⁃ Prodotti per igiene (spazzolini, assorbenti, ghiaccio istantaneo…)

Inoltre, fino a sabato potrete partecipare alla colletta alimentare presso i negozi di alimentari del paese. “Sappiamo che nei momenti di necessità Dolceacqua c’è sempre stata – dicono dal Comune - e siamo sicuri che anche in questo caso non saremo da meno”.