Difficoltà economiche alla Riviera Trasporti: interrogazione del Consigliere regionale Enrico Ioculano

Il Consigliere regionale di opposizione, Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno), ha presentato questa mattina in assise un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto la posizione della giunta sul futuro del trasporto pubblico in provincia di Imperia.

Il consigliere ha ricordato che la Riviera Trasporti si trova in difficoltà economiche e che ci sarebbe la possibilità di costituire una new company o lo scorporo societario: “Ma questa eventualità – ha detto - sarebbe contraria all’affidamento in house del servizio, che è stato approvato dal Consiglio provinciale il 20 settembre 2021”.

L’assessore ai trasporti Gianni Berrino ha premesso che la giunta e il Consiglio non hanno competenza sulla modalità di gestione, da parte dei territori, del servizio: “L’intendimento nazionale, fino al crollo del ponte Morandi, era quello di andare a gara e che, a seguito della situazione, era stata posticipata la possibilità di posticipare i termini per l’affidamento in house. Berrino ha poi illustrato la situazione nella Provincia della Spezia auspicando una soluzione positiva per Riviera Trasporti”.