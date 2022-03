Bordighera: giunta approva gli schemi del rendiconto di gestione, ora il passaggio in consiglio comunale

La Giunta di Bordighera ha approvato gli schemi del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2021 (conto di bilancio, conto economico e stato patrimoniale) e saranno presentati all’esame del Consiglio Comunale entro il mese di marzo. Il rendiconto si chiude con un risultato di amministrazione pari a € 13.814.207,32, di cui € 6.899.072,50 accantonati a fondi rischi ed oneri, € 620.473,33 vincolati da leggi e da principi ed € 1.088.946,41 destinati ad investimenti.



Il procedere dello stato di emergenza legato alla pandemia ha richiesto che anche nell’anno appena trascorso, il Comune rivestisse un ruolo centrale nella gestione della crisi e degli strumenti di sostegno. Numerosi gli interventi messi in atto, dall’adozione delle misure di sicurezza per la salute pubblica e dall’adeguamento degli spazi scolastici, alla verifica del rispetto delle normative anticontagio.



"Si è confermata la profonda attenzione per le azioni di supporto ai cittadini (per l’assistenza alimentare, per il sostegno per canoni di locazione ed utenze domestiche e non domestiche) e alle attività economiche e sportive. Nonostante le indubbie difficoltà, l’Amministrazione ha comunque compiuto con convinzione scelte mirate a favorire la ripartenza, con un ricco calendario di eventi culturali, sportivi e d’intrattenimento che hanno avuto luogo ai giardini Lowe (inaugurati nel giugno 2021 dopo le attività di riqualificazione), in centro città, nel paese alto, al Palazzo del Parco, presso la Chiesa Anglicana e sul lungomare, sia nella stagione estiva che in quella invernale e sempre nel rispetto delle misure sanitarie" - spiegano dal Comune.



"Chiaro segnale della volontà di sostenere la ripresa economica e sociale della città è stato inoltre l’investimento compiuto per la promozione, cui l’ente ha destinato la prevalenza delle risorse derivanti dall’imposta di soggiorno (pesantemente ridotta dalla contingenza) e del contributo compensativo statale. Studio di un piano attuativo di interventi per la valorizzazione strategica del territorio, azioni per creare un comprensorio dedicato al biking, realizzazione delle mappe dei sentieri, partecipazioni alle fiere di settore, firma della convenzione con il Piatti Tennis Center, la preziosa assistenza fornita dallo IAT: tanti gli impegni, di diversa portata ma tutti mirati allo sviluppo turistico di Bordighera".



"Fondamentale l’impegno per progettazioni e cantieri; ammonta a € 30.678.675,31 (di cui € 23.133.120,27 di fondi comunali) il riepilogo degli investimenti dell’anno 2021 ed in corso dagli anni precedenti. Alle scuole è stato destinato circa un terzo di questo stanziamento, utilizzato per la messa in sicurezza antisismica dei plessi di via Pelloux e delle Rodari e per la realizzazione della nuova scuola d’infanzia. Riqualificazione e sicurezza del territorio si confermano tra gli assi tematici di maggior peso, così come il porto, le strade ed i marciapiedi, gli impianti sportivi, le aree e gli arredi urbani. Rilevante, infine, la spesa affrontata per la manutenzione straordinaria del depuratore dopo il grave incidente avvenuto lo scorso aprile" - rimarcano dal Comune.



"Il 2021 è stato l’anno dell’inaugurazione di piazza della Stazione, dei giardini Lowe, del giardino dedicato alle opere di Cammi in Arziglia, ma anche dell’avvio dei lavori per il restauro della Chiesa Anglicana, per la canalizzazione delle acque a Borghetto San Nicolò, per il muro di via dei Colli nei pressi di via Goffin. Abbiamo valorizzato il porto turistico con tantissimi interventi, stanziato l’impegno per il restyling del lungomare Argentina, terminata la messa in sicurezza di Villa Regina e del muro di via Gioberti, progettato il nuovo volto di piazza Ruffini, svolto tanta piccola – ma importante – manutenzione urbana. - è il commento del Sindaco Ingenito - Solo alcuni esempi per indicare la strada su cui continueremo, per il bene di Bordighera".