Tre importanti inaugurazioni oggi in provincia: Chiara Cerri (Cambiamo) "Giornata importante per il territorio"

Nella giornata di oggi, nell'imperiese, è stato presentato il nuovo acceleratore lineare per il trattamento dei tumori, presso l'ospedale Borea di Sanremo; è stata inaugurata la passeggiata a sbalzo a mare e della pista ciclabile di Ventimiglia; infine è stato intitolato il parcheggio di viale delle Palme, ad Arma di Taggia, a Henry Hetman Beckman, che aveva donato al Comune i terreni sui quali è stato edificato il viale.

"Credo che sia stata una giornata importantissima per il nostro territorio perché è sempre una grande soddisfazione vedere che la buona politica e l'impegno nella gestione della cosa pubblica portano sempre i frutti desiderati. - dichiara Chiara Cerri, consigliera regionale della Lista Toti Liguria - È stato significativo accompagnare il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, insieme all'assessore all'Urbanistica, Marco Scajola, all'assessore alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone, e ad altri esponenti della nostra lista, a toccare con mano tutto quello che è diventato realtà nell'estremo ponente".

"Partendo dal nuovo acceleratore lineare per il trattamento dei tumori - conclude la consigliera arancione - passando per l'inaugurazione della tanto attesa passeggiata a sbalzo e della nuova pista ciclabile, sino ad arrivare all'intitolazione del parcheggio di Arma di Taggia, in parte finanziato col fondo strategico: possiamo davvero dire che sia stata una giornata di festa per un territorio che si ritrova potenziato sia dal punto di vista della sanità che da quello delle infrastrutture e della mobilità sostenibile".