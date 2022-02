Sanremo: 'Scambi' colora il cuore della Pigna e ora si lancia verso il grande evento di agosto (Foto)

“Sono passate poche ore dalla conclusione di Scambi Presenta, ma ne sentiamo già la mancanza”. Lo staff di Scambi sabato ha animato il cuore della Pigna con un grande evento all'insegna dell'inclusione e della voglia di stare insieme, nel rispetto dell'altro e dell'ambiente che ci circonda.

“L’evento che ha rappresentato il trampolino di lancio l’edizione di Scambi Festival del prossimo agosto è stato un enorme successo, con oltre 150 partecipanti - aggiungono gli organizzatori - la missione di Scambi è creare luoghi di incontro, dove esercitare la forza del dialogo e dell’amore, e anche questa volta ci siamo riuscitə, insieme a tutte le persone che sono venute a trovarci. Il cuore della Pigna, nonostante i momenti di profondo grigiore di cui il mondo sta facendo esperienza in questi giorni, si è riempito di colori e siamo estremamente felicə che tutto questo sia stato possibile. L’evento è stato reso possibile dalla collaborazione con l’Associazione Barrio BuiDLers, che ha invitato diverse realtà culturali e artisti della zona. L’appuntamento è alla prossima estate, ma nel frattempo restate connessə a tutti i canali social di Scambi per rimanere aggiornatə sulle tante novità che ci attendono in questi mesi”.