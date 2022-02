Preoccupazione per la guerra e per il turismo primavera-estate: il pensiero dell'Assessore regionale Gianni Berrino (Video)

Fino a qualche giorno fa il comparto turistico della nostra provincia era quasi raggiante e, comunque fiducioso per la primavera-estate con la pandemia che sta via via scemando. Ora invece, pur con tutto il rispetto per chi sta vivendo la guerra in Ucraina, in Liguria c’è grande preoccupazione per l’arrivo dei turisti, sia dai paesi ‘russofoni’ che dagli altri.

Ne abbiamo parlato con l’Assessore al Turismo della Regione Liguria, il sanremese Gianni Berrino, che si è dimostrato molto preoccupato per il conflitto tra Russia e Ucraina e per il turismo dalle nostre parti: “Innanzi tutto la massima preoccupazione è per la guerra, più che per il turismo. E’ chiaro che se ci sono mancati dei numeri a luglio e agosto, per i russi che non potevano venire per la vicenda legata al vaccino ‘Sputnik’, quest’anno con l’apertura del Ministero della Sanità, speravamo di tornare ai tempi antichi. La guerra sta destando molti timori, in particolare nel ponente dove i russi sono di ‘casa’ in chiave turistica”.

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato la notizia, secondo la quale c’erano già delle prenotazioni di turisti ucraini e ora chissà cosa succederà: “Noi parliamo di turisti russi ma, in generale che arrivano da quell’area compresi gli ucraini. Ora le prospettive cambiano, ma dovremo aspettare qualche settimana per capire cosa accadrà”.

La guerra non lontano da noi influirà sulla mentalità di tutti, ovvero di spendere meno per la situazione che si sta venendo a creare: “Su questo influiscono, oltre alla guerra e alla situazione psicologica, anche le sanzioni e il caro bollette che sarà determinante per i turisti ‘normali’. Dovremo capire quante risorse avranno durante le vacanze, per numeri generali e anche economici, generati dalle presenze”.