Imperia: la Questura non gli concede il permesso di soggiorno, ricordo al Tar che dà ragione all'uomo

La Questura gli aveva negato il permesso di soggiorno e, oggi, dopo che il suo avvocato aveva impugnato il provvedimento, il Tar della Regione gli ha dato ragione.

Si tratta di un cittadino marocchino che, nel maggio scorso sei era visto respingere la richiesta di soggiornare nel nostro paese, perché lavorava in modo irregolare. Il marocchino era stato condannato nel 2016 per un tentato furto in appartamento e aveva presentato la positiva conclusione del procedimento.

Il Tar ha quindi impugnato il provvedimento della Regione, dopo l’intervento dell’avvocato Angelo Massaro.