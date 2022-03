Dopo le segnalazioni sul nostro giornale ora il Colle di Tenda è 'chiuso' anche per Google Maps

E' probabilmente arrivata una pioggia di segnalazioni a Google Maps, dopo quelle pubblicate dal nostro giornale. Da qualche giorno nel tragitto Cuneo-Ventimiglia non compare più il percorso del Colle di Tenda tra gli itinerari possibili.

Un errore che ci avevano segnalato in tanti e che poteva trarre in inganno turisti e automobilisti poco esperti. In effetti la app vive delle segnalazioni degli utenti. Dopo i nostri articoli molti lettori ci hanno scritto e indicato il passaggio errato a Google.

“Dopo le segnalazioni (mie e penso di altri) ora è segnalato correttamente come chiuso. Sarebbe magari utile specificare che è necessario che ogni tanto gli utenti premano sul simbolino rosso di strada chiusa (su Maps) e confermino che la strada è ancora chiusa”, ci scrive Alessandro.

Parliamo infatti di una strada non percorribile, dopo che la tempesta Alex nell'ottobre 2020 ne ha letteralmente spazzato via un tratto prima del tunnel di Tenda, lato Francia.