Sanremo: la trasferta del ‘Centro Nuoto Torino’ diventa uno spot per la città e riapre la strada al turismo sportivo (Video)

A volte le cose più belle accadono per caso. E così è stato per quella che, a tutti gli effetti, si può definire una campagna promozionale involontaria. A firmarla è il ‘Centro Nuoto Torino’, arrivato a Sanremo per un ritiro con la propria selezione Juniores, un’occasione unica per i ragazzi che hanno potuto visitare la città del Festival a pochi giorni dalla chiusura della 72ª edizione.

Le immagini che hanno girato e raccolto nel loro video postato su Instagram parlano da sole e, forse, valgono quanto uno spot pubblicitario in terra piemontese. In sottofondo, neanche a dirlo, l’immancabile “Brividi” di Mahmood e Blanco. Passeggiate al tramonto e, soprattutto, una giornata al mare a metà febbraio. Scenari che solo Sanremo sa offrire in questo momento dell’anno. L’entusiasmo dei giovani atleti viene da sé.

Una circostanza quasi casuale che, però, riapre un tema sempre dibattuto in città: Sanremo può e deve farsi trovare pronta per ospitare le società sportive nei loro ritiri invernali. Situazione che potrebbe fare gola a molte realtà del Centro e Nord Europa.

“Fa piacere vedere che la città e il territorio sono apprezzati così come le nostre strutture - commenta Giuseppe Faraldi, assessore a Turismo e Sport del Comune di Sanremo - vediamo persone che affrontano un viaggio per venire a Sanremo a fare sport e coniugare l’attività con il divertimento in spiaggia o sul lungomare”.

Il video del 'Centro Nuoto Torino'