La Regione a ‘Expo Dubai’: grande occasione di valorizzazione e crescita dell’economia

In merito alle dichiarazioni del consigliere Ferruccio Sansa, Regione Liguria precisa che l’Expo di Dubai, come tutte le esposizioni universali, è una straordinaria occasione per puntare ancora di più l’attenzione del mondo sulla nostra terra, un eccezionale strumento di promozione della Liguria, delle sue eccellenze, ma anche di tutto il suo tessuto economico e produttivo. Nelle missioni istituzionali, oltre alla partecipazione delle imprese, quella dei giornalisti mira a valorizzare al meglio il lavoro e la presenza stessa di Regione Liguria a eventi come questo: “Riteniamo particolarmente offensivo – sottolinea l’Amministrazione regionale - il fatto che il consigliere Sansa si ostini a ripetere costantemente che i giornalisti liguri non siano indipendenti”.

Sul fronte della valorizzazione, pensando in particolare alla nautica, uno degli ambiti di punta e di maggior valore e prestigio dell’economia ligure, capace di generare un indotto di enorme valore economico e un numero di posti di lavoro in costante crescita. Non è un caso infatti che la presenza della Liguria a Dubai sia stata organizzata da Liguria International e in concomitanza con il Dubai boat show, di certo un’occasione da non perdere per dare ulteriore slancio alla ripartenza della regione, che fa già registrare numeri incoraggianti, ma di cui la Liguria non vuole accontentarsi. “Tutte le regioni saranno presenti a Dubai – evidenzia la Regione - e forse il consigliere Sansa preferirebbe una Liguria dimessa e che resta in un angolo, felice di decrescere”.