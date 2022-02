Ventimiglia: fenomeno migranti, il nostro lettore Claudio Riva dice la sua dopo Gaia Curcio

Un nostro lettore, Claudio Riva, ci ha scritto per applaudire alla giovane Gaia Curcio, che ci aveva scritto affrontando il problema dei migranti a Ventimiglia:

“Perché é rarissimo che queste problematiche vengano affrontate da rappresentanti di questa giovane generazione di italiani. Che altri giovani la prendano ad esempio e si uniscano a lei: é ora che diventiate grandi, più di noi si spera. La situazione in cui si trova la città di Ventimiglia é esempio di quanto poco rispetto e amor patrio noi italiani abbiamo, ventimigliesi compresi, naturalmente. Non esiste nazione civile al mondo che, rassegnata ed impotente, accetti di essere sfregiata nei suoi decori, violentata nella propria identità e sbeffeggiata nella dignità. L'Italia siamo noi ed é colpa nostra se siamo arrivati al punto di non essere più padroni a casa nostra e di aver paura della nostra ombra. Prendiamo ad esempio i cugini francesi, ogni cittadino é ‘patriote et compatriote’ e tutti insieme sono la Francia e rispettano e fanno rispettare a tutti la loro storia, i loro territori, le loro regole finanche le ‘loro’ ricette, vedasi la carbonara con la panna. Manca unità tra noi italiani, non c'è rispetto reciproco e nemmeno per il bene pubblico, non esiste senso civico e di norma ce ne freghiamo gli uni degli altri. Non abbiamo identità nazionale e non crediamo in noi stessi ed é chiaro che non siamo rispettati perché noi per primi non lo facciamo. Non siamo coesi e quindi chiunque ci vince facilmente, a partire da chi di noi é là per decidere di noi. Ventimiglia é grandiosa e fiera di sé nella propaganda politica durante le varie inaugurazioni anche per un porto che non é nemmeno suo eppure, superba com'è, non ha trovato ancora il modo di liberarsi dall'assedio dei migranti, soffocante e mal sopportato; ridando ai suoi cittadini sicurezza, attività, lavoro e fiducia nelle istituzioni. Qui qualche cosa non va! Io penso che adesso sia doveroso che i ventemigliusi si incazzino... e non solo i migranti”.