Trasferimento dei dati informatici: dal 28 febbraio al 5 marzo riduzione degli orari per Rivieracqua

Per consentire il trasferimento dei dati commerciali su una nuova piattaforma informatica e per le limitazioni operative del personale per le normative da Covid-19, tra il 28 febbraio e il 5 marzo prossimi, gli sportelli commerciali di Rivieracqua presenti sul territorio provinciale (Ventimiglia, Sanremo, Imperia e Diano Marina) osserveranno un orario ridotto.

Dal lunedì a giovedì l’apertura è prevista solo al mattino dalle 8 alle 12.30 mentre, per venerdì e sabato, saranno chiusi totalmente. Lo sportello telefonico sarà operativo solo nelle mattinate da lunedì a giovedì con lo stesso orario.