Bordighera: rotonda di Sant'Ampelio e sospensione di Amarea, il Tar di Genova fissa la discussione al 6 maggio

Il Tar di Genova ha accolto la richiesta dell’Avvocato del Comune dì Bordighera Pietro Piciocchi, affinchè venga celermente fissata la data della discussione sull’istanza di sospensione di Amarea, in relazione alla rotonda di Sant’Ampelio.

Si svolgerà il prossimo 6 maggio. La sospensiva è stata poi accolta per consentire anche alle parti di valutare un percorso transattivo promosso dal consulente tecnico, l’Architetto Giovanni Rosotto, nominato dal Tribunale dì Imperia nella procedura dì accertamento tecnico preventivo richiesta da Amarea sul manufatto della rotonda.

Lo stesso consulente del Tribunale dì Imperia ha ritenuto necessario precisare che “I processi verbali di operazioni peritali non possono essere intesi come documento sostitutivo e/o anticipatorio della consulenza che si baserà, oltrechè sugli accertamenti effettuati in sede di opere pubbliche, anche sull'analisi della documentazione in atti”.

Nei mesi scorsi la società 'Amarea' aveva chiesto un 'Accertamento Tecnico Preventivo', ovvero la richiesta di nominare un perito super partes che, analizzati i progetti della Rotonda e viste le condizioni delle opere realizzate, chiarisca se i locali sono terminati a regola d’arte, conformi alle norme di settore ed esenti da vizi che potrebbero pregiudicare l’apertura del ristorante o renderlo, in tutto o in parte e/o in particolari condizioni, inagibile o pericoloso.