E’ stato convocato per lunedì prossimo il Consiglio comunale di Imperia. Oltre al regolamento per l’utilizzo di Villa Grock e Villa Faravelli e l’approvazione dello schema di convenzione per l’uso di aree e immobili, l’assise si incentrerà sull’approvazione del Bilancio triennale.

Sarà una discussione sul futuro della città capoluogo e l’inizio della seduta è fissato come sempre per le ore 18.