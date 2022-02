Ora è ufficiale: a ottobre le Frecce Tricolori faranno tappa a Riva Ligure e Santo Stefano al Mare

È ufficiale: il 2 ottobre le Frecce Tricolori arriveranno nei cieli di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare. È stato pubblicato il calendario manifestazioni aree 2022 e, dopo varie date in tutta Italia, la Pattuglia Acrobatica Nazionale farà tappa nei borghi marinari regalando l’air show di chiusura di stagione.

Un motivo di orgoglio e soddisfazione per le due amministrazioni comunali che lo scorso autunno, si erano candidate insieme per ospitare questo importante evento.

“Un evento che, oltre a chiudere un’estate che ci auguriamo essere all’insegna della gioia, renderà omaggio alla nostra bandiera e punterà così, in segno di unità, solidarietà e desiderio di ripresa, a ridestare un orgoglio nazionale sopito da interminabili, lunghi mesi di pandemia. Crisi e polemiche - afferma il sindaco del Comune di Riva Ligure, Giorgio Giuffra - e allora, quindici anni dopo, il 2 ottobre prossimo saremo tutti con il naso all’insù ad ammirare le evoluzioni acrobatiche tra le nuvole che, ad ogni sorvolo e ad ogni acrobazia aerea, squarceranno l’azzurro del cielo, tingendolo col tricolore e rinnovando, ad ogni esibizione, un piccolo grande miracolo. Una piccola grande magia: far ritrovare, in quegli attimi rivolti verso l’alto, un senso di Patria a tutti gli italiani ed a tutte le persone che amano le nostre eccellenze”.

Conclude il sindaco di Santo Stefano al Mare Marcello Pallini: “Ricevuta la comunicazione ufficiale dall'Aeroclub d'Italia, siamo orgogliosi di accogliere in un momento importante come questo, un'esibizione che attraverso le evoluzioni della nostra Pattuglia Acrobatica Nazionale, ci regalerà emozioni portando i colori dei nostri borghi nel mondo. Ringrazio in modo particolare il militare dell’aeronautica e consigliere di Santo Stefano al Mare Remo Ferretti. Nei prossimi giorni, insieme al Sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra, ci attiveremo per l’organizzazione della manifestazione”.