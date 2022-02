Dal cuneese la conferma tanto attesa: Tenda bis pronto a ottobre 2023 e a giugno 2022 via ai lavori del ponte (Video)

Ennesimo vertice sul Tenda, stamattina in Prefettura a Cuneo. Si è parlato dei lavori per la nuova galleria, che stanno procedendo a rilento. Impossibile, con i ritmi attuali di circa 1,7 metri al giorno, terminare per ottobre 2023 (QUI). Anas ha ribadito che il cronoprogramma sarà rispettato e aggiornato di sei mesi in sei mesi e che sarà quindi rispettata la data di ottobre del prossimo anno.

Ci si attende anche l'accordo definitivo sul ponte che scavalcherà la voragine all'uscita del tunnel lato francese. Si lavorerà per presentare una proposta che metta d'accordo anche sulle diverse visioni rispetto all'uscita dal tunnel, mentre c'è accordo pieno sul viadotto, che sarà di 70 metri.

Il 1° aprile la Conferenza intergovernativa. I due Stati dovranno arrivare con un accordo raggiunto anche per quanto riguarda l'uscita dal tunnel (sono due le ipotesi al momento), per poter già a giugno iniziare con tutte le procedure per l'avvio dell'opera.

Erano presenti l'assessore regionale ai Trasporti marco Gabusi, i sindaci di Limone Piemonte e Tenda, Massimo riberi e Jean Pierre Vassallo, oltre al vice presidente della Region Paca.