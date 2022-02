Ospedaletti: dopo due anni di stop torna la 'Rievocazione storica' del circuito, appuntamento a giugno

Dopo due anni di stop a causa del Covid, il 2022 sembra l’anno giusto per i ritorno della ‘Rievocazione storica’ del circuito di Ospedaletti. Un momento straordinario per gli appassionati di motori, che potranno nuovamente vedere sfrecciare i bolidi a due ruote sulle mitiche strade del ‘circuito’ della città delle rose.

Nel 2021 sembrava tutto pronto per poter ospitare le moto a Ospedaletti, ma il Comune è stato costretto nuovamente a rinviare la manifestazione che era stata annunciata per i primi giorni di settembre. Pur non nascondendo la delusione, anche per il lavoro che era stato già svolto, gli organizzatori della rievocazione si sono comunque subito messi al lavoro a capofitto per poter già ‘prenotare’ collezionisti, piloti, campioni, sponsor, soci, volontari ed altri per poter ritornare al più presto.

La rievocazione è stata fissata dall’Amministrazione comunale per sabato 4 e domenica 5 giugno quando, ne siamo certi, il ‘circuito’ si riempirà di appassionati. Gli organizzatori stanno lavorando a nuove idee e, con il sostegno degli amici del circuito, ci attende una manifestazione bellissima che tornerà dopo due anni di attesa.