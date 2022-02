Ventimiglia: ottimo risultato per la raccolta alimentare del Lions Club al Conad di via Carso (Foto)

“Anche in un momento difficile quale quello che stiamo attraversando, la risposta dei ventimigliesi al richiamo di chi è nel bisogno si è fatta sentire!”. Sono queste le parole con cui il presidente del Lions Club Ventimiglia, Sauro Schiavolini, insieme a tutti i soci del sodalizio, ha commentato l’esito positivo della raccolta alimentare organizzata presso la Conad di via Carso.

Alla raccolta era presente anche Anja, una lion finlandese che soggiorna a Ventimiglia, e che ha attivamente partecipato. Già a metà mattinata i soci Lions, coadiuvati dai membri dell’Associazione Nazionale Alpini, si sono resi conto che la quantità di generi alimentari raccolti sarebbe stata, come al solito, degna delle aspettative. Alla fine della giornata sono stati raccolti 805 Kg di generi alimentari ed anche di prodotti di prima necessità (saponi, detersivi, etc.).

“Desidero ringraziare i miei Alpini – aggiunge Guido Maccario, socio Lion e presidente degli Alpini di Ventimiglia; anche se qualcuno di noi è un po’ avanti negli anni, in queste occasioni diamo il massimo di noi stessi! Ringrazio anche il direttore della Conad, che ogni anno ci apre le porte del supermercato per svolgere questa attività di servizio per il territorio”.

I prodotti raccolti sono stati oggi suddivisi in buste e saranno a breve consegnati a famiglie in difficoltà della zona, identificate grazie alla conoscenza che i Lions hanno del territorio e ad indicazioni delle parrocchie e dei servizi sociali.