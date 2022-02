Sono comparsi questa mattina, alla Marina di Porto Maurizio, alcuni cartelli che annunciano il pericolo di ‘Maremoto’. Si tratterebbe di un piano di protezione civile per un quartiere costruito interamente sul mare.

Ovviamente non c’è nessun pericolo imminente ma si tratta semplicemente di cartelli in ottemperanza alle normative vigenti, che indicano le vie di fuga in caso di pericolo. In molti hanno notato e ci hanno segnalato i cartelli, da poco apposti nel quartiere.