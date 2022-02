Sanremo: lavori e taglio degli eucaliptus in via Scoglio, nuovo intervento del locale comitato 'Pat' (Foto)

Interviene nuovamente il Comitato PAT di Sanremo, in relazione agli eucaliptus di via Scoglio, uno dei quali è stato rimosso per consentire una serie di lavori alle tubazioni sotto la strada.

“L'abbattimento che eravamo riusciti a scongiurare – evidenzia il Pat - poiché la Ditta che effettuava i lavori aveva male interpretato le indicazioni dell'Ufficio Comunale preposto è stato ora effettuato. Allora non era un errore e non si capisce come e chi decida, anche perchè l'esemplare in questione è fuori dall'area di cantiere e tra l'altro non presenta segni di radici che possano creare impedimento nonostante il profondo scavo. Non ci è dato sapere se è un intervento pubblico o privato vista la vicinanza di un edificio in ristrutturazione”.

“Vogliamo anche fa notare inoltre la capitozza tura – prosegue il Pat - operazione vietata per legge, dell'albero in proprietà dell'adiacente pizzeria, ha assunto un aspetto spettrale, sembra che sia stato privato della corteccia. Possibile che nella nostra città progetti pubblici e privati siano sempre sinonimo di abbattimento e danneggiamento di esemplari arborei? Soprattutto in zone a vincolo come questa, non andrebbe tutelato il paesaggio?”