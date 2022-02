Sanremo dà l’ultimo saluto ad Amedeo Grisi: alla chiesa della Mercede il funerale del cantautore

Il mondo della musica locale si è dato appuntamento questo pomeriggio alla chiesa della Mercede per portare l’ultimo commosso saluto ad Amedeo Grisi, morto a 49 anni dopo una lunga lotta contro la Sla.

La sua storia ha toccato il cuore di tutti, arrivando anche alle attenzioni delle cronache nazionali in un periodo di grande confronto politico e sociale sul tema dell’eutanasia. Grisi aveva scelto di interrompere le cure andando incontro al proprio destino.

Tante le testimonianze di affetto che in questi giorni hanno riempito le pagine dei social in suo ricordo. Proprio quelle pagine che anche Amedeo aveva scelto, insieme alla moglie Céline, per raccontare la sua lotta contro la malattia che se l’è portato via a soli 49 anni.