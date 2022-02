Ventimiglia: 50enne trovato morto in via Gallardi con vicino una siringa, indagini dei Carabinieri

Un uomo di circa 50 anni, sulle cui generalità stanno indagando i Carabinieri, è stato trovato senza vita oggi pomeriggio in via Gallardi a Ventimiglia.

Sul posto è intervenuto prontamente il personale medico del 118 e un’ambulanza ma, purtroppo, per il 50enne non c’era già più nulla da fare. Per questo è intervenuto anche il medico legale per constatarne il decesso.

Vicino al corpo dell’uomo è stata trovata una siringa e, quindi, non si esclude che la morte sia sopraggiunta per un overdose. Il corpo dell’uomo è stato trovato con segni di una caduta.

I Carabinieri, che non hanno trovato nessun testimone della vicenda, stanno cercando indizi per capire cosa sia effettivamente successo.