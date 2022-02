Tenta di entrare con il 'green pass' di un altro: straniero denunciato per sostituzione di persona a Ventimiglia

Serie di interventi dei Carabinieri, nelle ultime ore nel comprensorio intemelio, eventi ‘minori’ ma che contribuiscono ad accrescere la sicurezza.

Uno straniero è stato denunciato per tentato furto su un’auto a Ventimiglia mentre, un altro straniero è stato denunciato per sostituzione di persona (aveva tentato di entrare in un locale con un ‘Green Pass’ intestato a un connazionale). A Bordighera, un uomo aveva aggredito un familiare con un coltello mentre a Vallecrosia due stranieri sono stati trovati a bordo di un veicolo precedentemente aperto con grimaldelli, poi sequestrati.

Altre tre persone sono state denunciate per guida sotto l’influenza dell’alcool. I Carabinieri hanno anche aiutato alcune persone in difficoltà. Negli ultimi dieci giorni, due anziani ed un minore sono stati rintracciati e accompagnati a casi dai familiari, che ne avevano segnalato l’allontanamento.

Il ricongiungimento con i propri cari è stato reso possibile solo dalla presenza, discreta ma costante, dell’Arma dei Carabinieri sul territorio.