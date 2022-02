Sanremo: detenuto si ferisce in cella, è l'87° caso in un anno. Lorenzo (Sappe) "Chiesto un incontro al Prefetto"

Un uomo di 49 anni, detenuto nel carcere di Sanremo, si è procurato ferite da taglio oggi pomeriggio nella propria cella. E’ stato accompagnato in ospedale a Imperia, in codice giallo per la sutura delle ferite e una consulenza psichiatrica.

Sono posto è intervenuto il personale medico del 118 e la Croce Verde di Arma di Taggia. Sul caso abbiamo sentito il segretario del Sappe, Michele Lorenzo: “Domani abbiamo un incontro con la direzione – ci ha detto – ma abbiamo chiesto al provveditore regionale di venire a Sanremo per rendersi conto di persona su quanto accade”.

“C’è un vero e proprio blocco in tutta Italia – prosegue - con un Ministro che non si rende conto della gravità in cui vivono gli istituto penitenziari. Ci sono 34mila agenti che lavorano e che salvano vite umane, spegnendo incendi e portando in ospedale detenuti che si tagliano o che hanno problemi psichiatrici. Noi siamo addestrati per fare sicurezza ma in carcere ci sono esseri umani e siamo stanchi di sentirci abbandonati”.

“Abbiamo chiesto al Prefetto, al Procuratore e al provveditore un tavolo unico – termina Lorenzo - per trovare una strategia di intervento. Ragioniamo il modo di portare avanti le carceri perché 86 casi di autolesionismo solo a Sanremo parlano da soli”.