Sanremo: scavo per la posa della fibra ottica, tranciato un tubo del gas in via Bonmoschetto (Foto)

Uno scavo per posare la fibra ottica e un tubo del gas tranciato. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi in via Bonmoschetto, piccola strada alla periferia Ovest di Sanremo, tra l’Aurelia e via Padre Semeria.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire prima la messa in sicurezza e, quindi, la riparazione del tubo che serve circa 200 abitazioni della zona.

La situazione è tornata alla normalità anche se, vista la pressione con cui fuoriusciva il gas dal tubo tranciato, si sono vissuti alcuni momenti di paura.

(Foto di Tonino Bonomo)