Sanremo: crolla una enorme palma nel giardino di un condominio, per fortuna non ci sono feriti (Foto)

Crolla una enorme palma nel condominio ‘Villa Matutia’ a Sanremo da una proprietà disabitata. E’ accaduto oggi pomeriggio intorno alle 14 e la pianta è finita nel giardino privato di un condomino del piccolo complesso residenziale.

I proprietari degli appartamenti di ‘Villa Matutia’, spaventati dall’accaduto, avevano già in passato subito un fatto simile e, fortunatamente, in entrambe le situazioni non si sono registrati feriti ma solo per caso, visto che il giardino è utilizzato molto spesso, sia da adulti che da bambini.

Soprattutto nelle belle giornate e in particolare d’estate, infatti, il luogo è utilizzato spessissimo per pranzare o cenare e passare qualche ora all’aperto. Ora, ovviamente, il condominio adirà per le vie legali ma, soprattutto, i residenti chiedono che vengano eseguiti controlli per verificare la situazione delle piante ed evitare guai simili.