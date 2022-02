Imperia: furgone carambola contro due auto, il conducente tenta la fuga e viene bloccato. Un testimone: "Si era nascosto dietro a una siepe" (foto e video)

Incidente in serata sulla strada del capo Berta, lato Imperia. Per cause da accertare un furgone è andato a urtare un'auto per poi schiantarsi frontalmente contro una seconda vettura.

Subito si è attivata la macchina dei soccorsi con due ambulanze, l'automedica, i vigili del fuoco e la Polizia Locale di Imperia. Il bilancio finale è di una donna lievemente ferita e trasportata in ospedale per accertamenti. La strada è stata chiusa al traffico durante i soccorsi e le operazioni di rilievo.

Stando alle prime testimonianze, pare che l'uomo alla guida del furgone abbia tentato la fuga dopo lo scontro e sia stato poi bloccato da alcuni dei presenti. La sua posizione è al vaglio della Polizia Locale.

“Abbiamo visto l'auto urtare il muro e poi le due auto - ha dichiarato ai nostri microfoni Fabrizio Ippolito, testimone dell'incidente e della fuga - ci siamo resi conto che il guidatore era sparito e lo abbiamo trovato vicino a una casa dietro a una siepe. Ci ha detto che aveva male a un dito, ma io gli ho chiesto di tornare sul luogo dell'incidente. Ora le autorità faranno le loro verifiche anche sul furgone. Il suo intento era quello di scappare”.